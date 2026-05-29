Oggi c’è uno sciopero generale che riguarderà trasporti, scuola e sanità, tra gli altri

Per oggi, venerdì 29 maggio, è in programma uno sciopero generale che interesserà il trasporto nazionale e locale, alla vigilia del ponte del 2 giugno, ma riguarderà anche scuola e sanità, tra gli altri. La mobilitazione è stata proclamata da diversi sindacati, tra cui SGB, USI-CIT e SI COBAS: chiedono un aumento dei salari, segnalano condizioni di lavoro inadeguate e chiedono anche l’interruzione di ogni «rapporto commerciale e politico» con Israele.

Nei trasporti lo sciopero coinvolge il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper, Trenord e Italo, e riguarda sia treni ad alta velocità, sia quelli a normale percorrenza e i regionali. Il Gruppo FS ha fatto sapere che è cominciato giovedì sera alle 21 e proseguirà fino alle 21 di venerdì. Quanto ai treni regionali gestiti da Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper, saranno garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9, e dalle 18 alle 20 (maggiori informazioni qui).

Sciopererà anche il personale delle aziende di trasporto locali, che però hanno garantito il servizio in alcune fasce orarie. A Roma ATAC ha detto che venerdì il servizio sarà garantito fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20. ATM, l’azienda dei trasporti di Milano, ha fatto sapere che potrebbe non essere garantito dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio.

Ci saranno possibili disagi anche nei collegamenti marittimi verso le isole e negli aeroporti. Nel settore sanitario saranno garantite le urgenze e i servizi minimi essenziali, come previsto dalla legge. Lo sciopero riguarderà anche il personale scolastico, quello autostradale e i vigili del fuoco.