Jill Biden pensò che il marito stesse avendo un ictus

L’ex first lady Jill Biden ha condiviso per la prima volta pubblicamente i suoi pensieri sul momento che di fatto mise fine alla campagna per le presidenziali 2024 del marito ed ex presidente Joe Biden: il dibattito televisivo con l’allora candidato Donald Trump, a giugno di quell’anno, in cui Biden apparve visibilmente in difficoltà e consolidò i molti dubbi sulla sua reale capacità di svolgere un secondo mandato da presidente a 81 anni.

In un’intervista a CBS News, Jill Biden ha detto che quel grado di fragilità e confusione per Joe Biden fu un’eccezione: «Non avevo mai, mai visto Joe così, né prima né dopo. Mai». L’ex presidente arrivava da due viaggi in Europa e stava attraversando un periodo di convalescenza (non è noto per quale malanno).

Durante il dibattito Biden sembrò stanco, confuso, esitante. Perse spesso il filo del discorso e in alcuni casi scambiò una cosa per un’altra. «Mentre lo guardavo pensai: “Oh, mio dio, sta avendo un ictus”. E mi spaventai a morte», ha aggiunto Jill Biden.

Da quel momento molti tra i Democratici cominciarono ad aumentare le pressioni su Biden affinché si ritirasse dalle presidenziali: cosa che poi Biden fece circa un mese dopo, lasciando il posto all’allora vicepresidente Kamala Harris.

Alle elezioni mancavano soltanto 107 giorni e Harris non riuscì mai a recuperare lo svantaggio contro Trump, che venne infine eletto presidente. Molti analisti e politici dissero in seguito che la decisione di Biden di ricandidarsi, e il ritardo con cui scelse infine di ritirarsi, furono un grave errore di calcolo per i Democratici. Harris la definì una «incoscienza».

L’intervista completa a Jill Biden sarà pubblicata domenica, e il racconto dei suoi giorni da first lady sarà incluso nel memoir “View From the East Wing” , “La vista dall’ala est” della Casa Bianca, quella riservata agli uffici della first lady, che uscirà la prossima settimana.

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