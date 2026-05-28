Jill Biden pensò che il marito stesse avendo un ictus
Durante il disastroso dibattito con Donald Trump che di fatto mise fine alla campagna per le presidenziali 2024 di Joe Biden
L’ex first lady Jill Biden ha condiviso per la prima volta pubblicamente i suoi pensieri sul momento che di fatto mise fine alla campagna per le presidenziali 2024 del marito ed ex presidente Joe Biden: il dibattito televisivo con l’allora candidato Donald Trump, a giugno di quell’anno, in cui Biden apparve visibilmente in difficoltà e consolidò i molti dubbi sulla sua reale capacità di svolgere un secondo mandato da presidente a 81 anni.
In un’intervista a CBS News, Jill Biden ha detto che quel grado di fragilità e confusione per Joe Biden fu un’eccezione: «Non avevo mai, mai visto Joe così, né prima né dopo. Mai». L’ex presidente arrivava da due viaggi in Europa e stava attraversando un periodo di convalescenza (non è noto per quale malanno).
Durante il dibattito Biden sembrò stanco, confuso, esitante. Perse spesso il filo del discorso e in alcuni casi scambiò una cosa per un’altra. «Mentre lo guardavo pensai: “Oh, mio dio, sta avendo un ictus”. E mi spaventai a morte», ha aggiunto Jill Biden.
Da quel momento molti tra i Democratici cominciarono ad aumentare le pressioni su Biden affinché si ritirasse dalle presidenziali: cosa che poi Biden fece circa un mese dopo, lasciando il posto all’allora vicepresidente Kamala Harris.
Alle elezioni mancavano soltanto 107 giorni e Harris non riuscì mai a recuperare lo svantaggio contro Trump, che venne infine eletto presidente. Molti analisti e politici dissero in seguito che la decisione di Biden di ricandidarsi, e il ritardo con cui scelse infine di ritirarsi, furono un grave errore di calcolo per i Democratici. Harris la definì una «incoscienza».
L’intervista completa a Jill Biden sarà pubblicata domenica, e il racconto dei suoi giorni da first lady sarà incluso nel memoir “View From the East Wing” , “La vista dall’ala est” della Casa Bianca, quella riservata agli uffici della first lady, che uscirà la prossima settimana.
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