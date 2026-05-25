La polizia ha arrestato otto tifosi della Juventus per gli scontri di domenica prima del derby di Torino
La polizia di Torino ha arrestato otto tifosi della Juventus per gli scontri di domenica prima della partita di calcio di Serie A Torino-Juventus tra i tifosi delle due squadre. Il questore ha anche emesso 11 DASPO, ovvero i provvedimenti che vietano l’accesso alle manifestazioni sportive.
Cinque persone sono state arrestate in flagranza di reato, ovvero mentre lo commettevano o nel momento successivo; altre tre sono state arrestate in flagranza differita, ovvero quando il reato è dimostrabile attraverso video, foto o altro genere di documentazioni (per esempio chat o informazioni fornite da un GPS), a condizione che non si superino le 48 ore da quando è avvenuto il fatto: in questo caso l’arresto è stato possibile grazie alle immagini registrate da un drone. Sono accusate, a seconda dei casi, di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di fuochi artificiali in occasione di manifestazioni sportive.
Durante gli scontri è rimasto gravemente ferito un tifoso della Juventus di 36 anni, Marco Leonardo Basoccu, che è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Molinette di Torino. Per via del ferimento di Basoccu la tifoseria della Juventus aveva chiesto alla squadra di non giocare: la richiesta è stata respinta, ma la partita è comunque cominciata con oltre un’ora di ritardo rispetto all’orario previsto delle 20:45.