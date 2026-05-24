Il derby tra Torino e Juventus inizierà con un’ora di ritardo per gli scontri tra i tifosi

Nel pomeriggio a Torino ci sono stati scontri tra alcuni tifosi del Torino e alcuni della Juventus, che stasera dovrebbero giocare l’una contro l’altra allo Stadio Olimpico Grande Torino nell’ultima giornata di Serie A.

I tifosi del Torino si erano radunati alle 17 circa davanti allo stadio Filadelfia per poi andare in corteo verso lo Stadio Olimpico. Alcuni tifosi della Juventus si erano invece raccolti vicino a piazza San Gabriele di Gorizia ed è lì che i due gruppi si sono incontrati. Le forze dell’ordine sono riuscite a creare un cordone e limitare i contatti tra i due gruppi, ma ci sono stati lanci di sassi e fumogeni per circa un’ora. Otto persone sono state fermate, ci sono feriti di cui uno grave.

La tifoseria della Juventus dice che il ferito grave è uno dei loro e ha chiesto alla squadra di non giocare: l’inizio della partita era previsto per le 20.45 ma è stato ritardato di un’ora. Parte dei tifosi ha deciso di lasciare gli spalti della sezione ospiti e uscire dallo stadio.