Ma di cosa parliamo quando parliamo di design?

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Da marzo l’offerta di incontri online del Post si è arricchita con Istruzioni: tre serate intorno a un argomento specifico, insieme a chi lo conosce bene e sa come raccontarlo da una prospettiva diversa, per approfondire temi che conosciamo poco e su cui c’è molto da scoprire. E dopo aver parlato di universo con l’astrofisico Amedeo Balbi, e di com’è cambiata la lingua italiana con la sociolinguista Vera Gheno, a giugno inizieranno le Istruzioni per capire il design insieme a Chiara Alessi, autrice e curatrice di libri, mostre, podcast (tra cui Cosa c’entra? per il Post), specializzata in design e cultura materiale.



Con Alessi proveremo a dare una definizione di che cos’è il design, attraverso le parole che nel Novecento hanno definito il suo vocabolario, e a capire quando questo concetto nasce e diventa disciplina. Durante le tre serate si parlerà di (e si vedranno) oggetti che hanno costruito l’epoca d’oro del design italiano, da quelli cosiddetti anonimi a quelli che lo sembravano e non lo erano, dai grandi flop ai successi che non volevano esserlo, e si parlerà delle storie di chi quegli oggetti li ha pensati e disegnati. Ci sarà tempo per fare domande, e ci sarà anche tempo per costruire insieme ad Alessi un “museo del design ideale”, per capire scelte e criteri per cui un oggetto merita di entrare in una collezione, o nella storia del design.

Gli incontri si terranno lunedì 15, 22 e 29 giugno e si potranno seguire in diretta online dalle 19 alle 20:30, con la possibilità di fare domande, oppure vedere registrati nei giorni successivi fino al 31 agosto 2026. Il ciclo è offerto alle persone abbonate al Post al prezzo di 30 euro (basta accedere con il proprio account prima dell’acquisto per ricevere lo sconto), e a 90 euro per chi non è abbonato.

Le iscrizioni chiudono lunedì 15 giugno. Qui puoi iscriverti, oppure iscrivere una persona a cui vuoi regalare gli incontri.

Questo è il programma.

Iscriviti alle Istruzioni per capire il design. E se ti servono altre informazioni leggi le FAQ o scrivici a scuola@ilpost.it.