Istruzioni, un nuovo progetto del Post

Istruzioni è un nuovo tipo di incontri online del Post: tre serate per scoprire, approfondire o capire cose nuove, intorno a un argomento di cui si sa poco e si è curiosi. Istruzioni è un nuovo progetto con cui il Post allarga la sua offerta di lezioni online, costruendo sull’esperienza delle Dieci lezioni, con cui negli ultimi anni ha coinvolto migliaia di persone con incontri intorno al giornalismo, ai libri, alla Giustizia e ai podcast.

Le prime Istruzioni saranno quelle per capire l’universo e noi, con Amedeo Balbi, astrofisico, professore e divulgatore scientifico che da anni si occupa di raccontare l’universo, e che in questi tre incontri parlerà del nostro posto al suo interno, del nostro futuro e di quello della Terra, e di chi o cosa c’è (se c’è) là fuori.

Durante le tre serate, che cominceranno il 13 marzo, Balbi racconterà cosa sappiamo e abbiamo capito sulla struttura e sul funzionamento dell’universo – da quanto tempo esiste, quanto è grande, dove ci troviamo noi – e proverà a rispondere a grandi questioni a cui magari ci capita di pensare: per quanto ancora potremo vivere sulla Terra? È realistico immaginare di andare altrove? Siamo soli, o semplicemente isolati, nell’universo? E perché la risposta dovrebbe interessarci?

Ma saranno tre serate in cui a partire dall’universo proveremo a parlare anche di noi, per guardarci da un punto di vista diverso, da una prospettiva più “cosmica”, e per capire cosa lo studio del cosmo può insegnarci per vivere meglio sulla Terra.

Gli incontri si terranno venerdì 13, 20 e 27 marzo e si potranno seguire in diretta online dalle 19 alle 20:30, con la possibilità di fare domande, oppure vedere registrati nei giorni successivi fino al 31 maggio 2026. Il ciclo è offerto alle persone abbonate al Post al prezzo di 30 euro (basta accedere con il proprio account prima dell’acquisto per ricevere lo sconto), e a 90 euro per chi non è abbonato.

Le iscrizioni chiudono venerdì 13 marzo alle 14. Qui puoi iscriverti, oppure iscrivere una persona a cui vuoi regalare gli incontri.

Qui sotto trovi il programma.

Iscriviti a Istruzioni per capire l’universo e noi. E se ti servono altre informazioni leggi le FAQ o scrivici a scuola@ilpost.it.