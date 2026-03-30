Capire le parole del presente, con Vera Gheno

Ad aprile inizia il secondo ciclo delle Istruzioni: un nuovo progetto del Post, in tre serate, per scoprire, approfondire o capire cose nuove, intorno a un argomento che conosciamo poco, o che pensiamo di conoscere ma su cui c’è invece molto da scoprire. Le prime Istruzioni sono state quelle per capire l’universo e noi, con l’astrofisico e divulgatore scientifico Amedeo Balbi; queste invece serviranno per capire le parole del presente, e saranno con Vera Gheno, sociolinguista, traduttrice e autrice del podcast settimanale del Post Amare Parole.

Saranno tre incontri, che inizieranno il 14 aprile, per raccontare l’italiano di oggi e i diversi linguaggi e aspetti che lo compongono – dalla lingua dei social e quella che utilizzano i giovani, al cosiddetto burocratese e ai linguaggi più specialistici – per cercare di capire meglio come sta cambiando, e per provare a rispondere a domande come: davvero i “giovani d’oggi” usano meno parole delle generazioni passate? I social stanno imbarbarendo la lingua italiana? E il burocratese, è fatto per essere capito oppure no? E quali sono gli effetti di questi cambiamenti sulla struttura della nostra lingua?

Gli incontri si terranno martedì 14, mercoledì 22 e martedì 28 aprile, e si potranno seguire in diretta online dalle 19 alle 20:30 – con la possibilità di fare domande – oppure vedere registrati nei giorni successivi fino al 30 giugno 2026. Il ciclo è offerto alle persone abbonate al Post al prezzo di 30 euro (basta accedere con il proprio account prima dell’acquisto per ricevere lo sconto), e a 90 euro per chi non è abbonato.

Le iscrizioni chiudono martedì 14 aprile. Qui puoi iscriverti, oppure iscrivere una persona a cui vuoi regalare gli incontri.

Questo è il programma.

Iscriviti alle Istruzioni per capire le parole del presente. E se ti servono altre informazioni leggi le FAQ o scrivici a scuola@ilpost.it.