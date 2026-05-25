Ci siamo divertiti, al Post Cafè

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Domenica si è conclusa la settimana del Post Cafè: l’esperimento che abbiamo fatto a Milano di aprire per qualche giorno un posto fisico, incontrare le persone che leggono e ascoltano il Post, fare due chiacchiere, rispondere a domande, ricevere consigli, saluti, critiche, promuovere il lavoro di informazione del Post. E offrire qualche caffè.

È andata molto bene, ci siamo divertiti, e ci pare sia valso per tutti e tutte.

Sono venuti lettori, lettrici, abbonate e abbonati, persone che ci seguono da anni, altre che magari erano solo curiose e altre ancora che passavano di lì. Qualcuno è venuto una volta, qualcuno più di una, avendo apprezzato la compagnia. Qualcuno è venuto apposta da fuori Milano: altri hanno visto le immagini su Instagram e si sono fatti tentare dall’impressione che fosse una bella situazione. Ci sono stati momenti tranquilli e momenti in cui le persone sono traboccate allegramente sul marciapiede e sulla strada. In molti hanno sfogliato i libri, altri li hanno comprati – ma li trovate anche sempre sullo shop online del Post – o hanno parlato con le persone della redazione, bevuto un caffè, chiesto cose sui podcast, sugli articoli, sugli abbonamenti, o semplicemente sono passati a salutare.

Ci sono stati indispensabili l’aiuto di IKEA, Lavazza e Mars, a cui siamo grati (IKEA rimetterà in vendita i mobili usati all’“Angolo della Circolarità” di un suo negozio milanese), e la complicità di Est Bar con cui abbiamo solide amicizie. Siamo loro grati, come a tutte le persone che sono venute a trovarci. Ogni volta che facciamo una cosa nuova impariamo cose nuove e aggiungiamo modi con cui allargare il progetto del Post. Che cresce crescendo. È sempre bello vedersi dal vivo e magari lo rifaremo, a questo punto: intanto aggiungiamo un’altra cosa alle tante che abbiamo fatto insieme.