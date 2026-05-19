Il primo giorno del Post Cafè, con le foto

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Ieri il Post ha aperto le porte, letteralmente (letteralmente “una porta”), al “Post Cafè”, in via Tortona a Milano, e sono venute a trovarci molte persone. È un esperimento, quello di tenere aperto uno spazio fisico per una settimana, con una parte della redazione disponibile a chiacchierare di quello che facciamo e di come lo facciamo – ma anche del più o del meno – e a offrire qualche caffè. E il primo giorno ci siamo divertiti e abbiamo fatto nuove amicizie. Al Post Cafè è poi possibile sfogliare e comprare tutti i numeri di COSE Spiegate bene e i libri della collana Altrecose.

Siamo lì ancora fino a domenica 24 maggio, aperti dalle 12 alle 20. Qualcuno della redazione c’è sempre tra le 16 e le 19: oggi martedì ci sono Marta Impedovo, Stefano Nazzi, Sofia Calvo, Gianluca Cedolin, Matteo Caccia e Giacomo Papi; mercoledì Eugenio Cau, Beatrice Mautino, Mario Macchioni ed Emanuele Menietti; giovedì Francesco Costa, Giovanni De Benedictis, Ludovica Lugli, Laura Fasani e Viola Stefanello. E avanti così fino a domenica, con altri collaboratori e amici che sono già passati e passeranno. Il programma completo è qui.