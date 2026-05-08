Un caffè col Post, a Milano

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Registrato il piacere reciproco di vedersi nelle diverse occasioni di eventi pubblici organizzati dal Post, abbiamo pensato di inventare un’altra opportunità per farlo, per una settimana intera. Da lunedì 18 a domenica 24 maggio il Post apre per una settimana un “Post Cafè” a Milano, in via Tortona 12 (accanto ai nostri amici di Est bar, per chi è di Milano), dove ogni giorno le persone della redazione incontreranno chi voglia venire a trovarle, per parlare delle cose che facciamo, di come le facciamo, ma anche del più o del meno. E per corrispondere al nome, saremo anche in grado di offrirvi un caffè, grazie alla collaborazione di Lavazza.

Il Post Cafè sarà aperto per sette giorni dalle 12 alle 20, e ci sarà un discreto movimento di persone dal Post (la redazione non è lontana) e di amici e collaboratori. Martedì 19 per esempio sarà con noi anche Giri Nathan, il giornalista americano autore del libro Cambiocampo appena pubblicato da Altrecose (i libri di Altrecose e la rivista Cose spiegate bene saranno in vendita al Post Cafè, con disponibilità di autografi e dediche). Ma ciascun giorno tra le 16 e le 19 ci saranno di sicuro alcuni e alcune di noi.

Lunedì 18: Alessandra Pellegrini De Luca, Valerio Clari, Paolo Piredda, Carolina Scarpa, Valentina Lovato.

Martedì 19: Marta Impedovo, Stefano Nazzi, Sofia Calvo, Gianluca Cedolin.

Mercoledì 20: Eugenio Cau, Beatrice Mautino, Mario Macchioni, Emanuele Menietti.

Giovedì 21: Francesco Costa, Giovanni De Benedictis, Ludovica Lugli, Laura Fasani, Viola Stefanello.

Venerdì 22: Stefano Vizio, Daniele Raineri, Alessia Mutti, Isaia Invernizzi, Arianna Cavallo.

Sabato 23: Luca Misculin, Giulia Balducci, Riccardo Congiu, Mariasole Lisciandro, Luca Sofri.

Domenica 24: Francesco Gaeta, Ginevra Falciani, Luca Sofri, Gianni Barlassina.

Ci aiutano in questa impresa anche Ikea e Mars, e grazie. Ci vediamo là, ché come diciamo ogni volta ai Talk del Post, «è sempre bello vedersi dal vivo».