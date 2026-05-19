La deputata Laura Ravetto è passata dalla Lega a Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci. Ravetto è alla Camera dal 2006 ed è stata a lungo in Forza Italia, prima di passare alla Lega nel 2020. Era una delle politiche più in vista e influenti nel partito ed è la prima figura rilevante della Lega a unirsi al nuovo partito di Vannacci, nato a febbraio da una scissione sempre dalla Lega. Della fuoriuscita di Ravetto si parlava già la scorsa settimana in Montecit., la newsletter politica settimanale del Post.