I deputati Laura Ravetto, Federica Zanella e Maurizio Carrara lasciano Forza Italia e passano alla Lega

I deputati Laura Ravetto, Federica Zanella e Maurizio Carrara hanno annunciano che lasceranno Forza Italia e passeranno alla Lega. In un comunicato congiunto hanno motivato il loro abbandono dicendo che «in qualità di eletti su collegi uninominali con i voti di tutto il centrodestra» vivono «con disagio le sempre più ampie aperture al governo e gli ammiccamenti con il Partito Democratico».

I tre parlamentari prendono atto «che Forza Italia ha perso quella forza propulsiva che l’aveva portata ad essere luogo di aggregazione per tutto il centrodestra» e ritengono che «quel luogo di aggregazione sia oggi rappresentato dalla Lega di Matteo Salvini». Ravetto, Zanella e Carrara per questi motivi hanno deciso di aderire al gruppo parlamentare della Lega dicendosi certi che verrà loro «data la possibilità di continuare a portare avanti al meglio le battaglie politiche in cui abbiamo sempre creduto e che ci hanno caratterizzati in aula e sui territori».