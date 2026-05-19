Il tennista Carlos Alcaraz salterà anche il torneo di Wimbledon

Il tennista spagnolo Carlos Alcaraz, che non sta giocando da alcune settimane a causa di un infortunio al polso, ha annunciato che, oltre al Roland Garros di Parigi, quest’anno salterà anche il torneo di Wimbledon in programma per luglio. Insieme con il Roland Garros, Wimbledon è uno dei quattro tornei del Grande Slam, i più prestigiosi al mondo. Nel 2025 Alcaraz aveva vinto in finale al Roland Garros contro Jannik Sinner, mentre a Wimbledon era stato Sinner a batterlo in finale, dopo che Alcaraz aveva però vinto il torneo – in entrambi i casi dopo una finale contro il serbo Novak Djokovic – nel 2023 e nel 2024.

Alcaraz ha scritto sui social che la sua ripresa procede bene, ma che non si sente ancora pronto per programmare un ritorno per Wimbledon. A causa dell’infortunio al polso destro Alcaraz non gioca da metà aprile, quando si era ritirato dal torneo di Barcellona.

Nelle ultime settimane, e nel suo recente messaggio, Alcaraz ha lasciato intendere di non voler forzare o affrettare il rientro. Ha 23 anni e, come è facile capire, un infortunio al polso è qualcosa a cui un tennista deve prestare grande attenzione, cercando se possibile una piena e completa guarigione prima di tornare a giocare con intensità.

Ovviamente, e come già sta succedendo, l’assenza di Alcaraz rende ancora maggiori gli spazi per Sinner, che in assenza di Alcaraz è – in condizioni normali – migliore di ogni altro tennista al mondo. Già ora Sinner arriva da 29 vittorie consecutive e dalla recente vittoria – la prima per lui – agli Internazionali d’Italia, il sesto torneo Masters 1000 (i più importanti dopo i quattro del Grande Slam) che vince di fila.