Il tennista Carlos Alcaraz salterà gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros per un infortunio

Il tennista spagnolo Carlos Alcaraz ha annunciato che salterà il torneo degli Internazionali d’Italia e il Roland Garros di Parigi (uno dei quattro più prestigiosi al mondo), in programma nelle prossime settimane. Alcaraz è il numero 2 nella classifica mondiale del tennis maschile dietro all’italiano Jannik Sinner: ha deciso di saltare i due tornei per via di un infortunio al polso che gli aveva già impedito di partecipare al torneo di Madrid in corso in questi giorni. L’anno scorso Alcaraz aveva vinto sia gli Internazionali d’Italia che il Roland Garros, in entrambi i casi in finale contro Sinner.

Questa rinuncia avrà conseguenze non indifferenti sulla classifica, perché Alcaraz perderà i molti punti accumulati l’anno scorso in questi due tornei, 3mila, senza la possibilità di difenderli (è così che funziona la classifica mondiale dei tennisti). Al momento Sinner è primo con 13.350 punti, mentre Alcaraz secondo con 12.960.