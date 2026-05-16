Weekly Beasts

L’Iroquois Steeplechase è una storica corsa ippica a ostacoli che si svolge ogni anno a Nashville, in Tennessee. Una delle tradizioni che precedono la gara è la “parata dei Mells Foxhounds”, un branco di cani da caccia di razza foxhound che sfilano e corrono prima dell’inizio delle competizioni, come si vede in una delle fotografie di questa settimana. Scorrendo la raccolta potete trovare anche un gabbiano che sorvola il mar Baltico con un granchio nel becco, stelle e leoni marini, un bongo che si lecca il naso e un gruppo di rondini nel nido, tutte con il becco spalancato.