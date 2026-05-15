Jonas Vingegaard ha vinto la tappa del Blockhaus al Giro d’Italia, la prima con arrivo in salita

Il ciclista danese Jonas Vingegaard ha vinto la tappa del Giro d’Italia con arrivo sul Blockhaus, in Abruzzo. Era la prima tappa con arrivo in salita di questa edizione, per cui Vingegaard è considerato grande favorito fin dall’inizio. Ha vinto arrivando da solo al traguardo, dopo aver staccato gli avversari a circa cinque chilometri dall’arrivo. L’ultimo a restare alla sua ruota è stato l’italiano Giulio Pellizzari, che però poi ha pagato lo sforzo. Al secondo posto, a 15 secondi da Vingegaard, è arrivato l’austriaco Felix Gall. Pellizzari è arrivato quarto, con poco più di un minuto di ritardo da Vingegaard.

La maglia rosa, simbolo del primato in classifica, resta per ora del portoghese Alfonso Eulalio, coprotagonista del grande finale della quinta tappa. Vingegaard ha ora poco più di tre minuti di ritardo da Eulalio, ma diverse tappe ancora per recuperarli. Soprattutto, ha già accumulato un buon vantaggio su tutti i principali avversari. La tappa di domani, sabato 16 maggio, sarà la Chieti-Fermo, anche nota come “tappa dei muri marchigiani”, dove i muri sono le salite brevi ma intense che ci saranno soprattutto nel finale.