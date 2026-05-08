La hostess che si sospettava fosse stata contagiata dall’hantavirus è risultata negativa

L’Organizzazione mondiale della sanità ha fatto sapere che una hostess della compagnia aerea nederlandese KLM ricoverata nei Paesi Bassi per una sospetta infezione da hantavirus è risultata negativa ai test. La donna non è stata contagiata e potrà quindi tornare a casa. Da giovedì era in isolamento in un ospedale di Amsterdam.

La hostess aveva avuto contatti estesi con una donna nederlandese che in seguito era morta a causa dell’hantavirus. La donna era stata a bordo della Hondius, la nave da crociera sulla quale era emerso il focolaio, e aveva poi raggiunto il Sudafrica. Lì si era imbarcata su un volo da Johannesburg per i Paesi Bassi su cui c’era anche la hostess, ma l’equipaggio le aveva poi impedito di partire a causa delle sue cattive condizioni di salute. Oltre alla hostess altre quattro persone hanno avuto contatti prolungati con lei, ma nessuna ha presentato sintomi.

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