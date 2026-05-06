La finale della Champions League maschile di calcio sarà tra Arsenal e Paris Saint-Germain

Mercoledì il Paris Saint-Germain si è qualificato per la finale di Champions League maschile di calcio, pareggiando 1-1 con il Bayern Monaco. Giocherà contro l’Arsenal, che lunedì aveva battuto l’Atlético Madrid per 1-0. La partita è prevista il 30 maggio alla Puskás Aréna di Budapest, in Ungheria.

L’andata tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco si era giocata lo scorso 29 aprile: era stata notevole dal punto di vista tecnico e per numero di gol, e si era conclusa 5-4. I gol del ritorno sono stati segnati dagli attaccanti Ousmane Dembele, del PSG, al terzo minuto, e da Harry Kane, del Bayern, al 94esimo.