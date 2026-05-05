L’Arsenal è la prima finalista della Champions League maschile di calcio

Martedì sera l’Arsenal ha battuto 1-0 l’Atlético Madrid e si è qualificato per la finale della Champions League maschile di calcio, vent’anni dopo l’ultima volta, quando poi perse contro il Barcellona. La partita è stata decisa da un gol segnato dall’inglese Bukayo Saka alla fine del primo tempo. L’andata era finita 1-1.

L’Arsenal giocherà contro la vincente della semifinale di mercoledì tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, che martedì scorso avevano giocato una partita di andata molto intensa e spettacolare, terminata con la vittoria della squadra francese per 5-4. La finale si giocherà il prossimo 30 maggio a Budapest, in Ungheria.

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