È morto il fondatore di CNN, Ted Turner

È morto a 87 anni Ted Turner, che nel 1980 fondò insieme a Reese Schonfeld l’autorevole emittente CNN, la prima negli Stati Uniti dedicata solo alle notizie e a offrire una copertura 24 ore su 24.

Turner, il cui nome completo era Robert Edward Turner III, nacque nel 1938 in Ohio. Si stabilì presto ad Atlanta, in Georgia, dove alla morte del padre ereditò la sua impresa di insegne pubblicitarie. Nel 1970 provò a inserirsi nel settore radiofonico e comprò anche una squadra di baseball locale, gli Atlanta Braves, per poi affermarsi come uno dei maggiori imprenditori nei media con la fondazione di CNN dieci anni dopo. Nel 1996 la vendette alla Time Warner, e poi lasciò l’azienda.

Noto per le sue dichiarazioni schiette, Turner era soprannominato “The Mouth of the South” (cioè “la bocca del sud”). Quando CNN fu fondata, fece una promessa ambiziosa: «Esclusi i problemi al satellite, chiuderemo le trasmissioni soltanto alla fine del mondo». Fece addirittura preparare un video finale da trasmettere, che fu scoperto e pubblicato nel 2015, in cui c’è una banda militare che suona l’inno cristiano “Nearer, My God, to Thee”.

Turner si impegnò molto anche in cause umanitarie: creò la Fondazione delle Nazioni Unite, che sostiene le attività dell’ONU, e promosse la riduzione delle armi nucleari. Era uno dei più grandi proprietari terrieri negli Stati Uniti, e usò i suoi terreni per favorire la reintroduzione dei bisonti (e il consumo della loro carne) nel paese. Ideò il cartone animato ambientalista Capitan Planet e i Planeteers per educare i bambini sui temi ecologici. Era anche un grande appassionato di yacht.

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