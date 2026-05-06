Per il 6 e il 7 maggio è previsto uno sciopero del personale scolastico

Per le giornate di oggi e domani, 6 e 7 maggio, è previsto uno sciopero del personale scolastico, che include docenti, personale ATA e dirigenti. Le modalità di sciopero sono diverse a seconda dei sindacati che lo hanno indetto: lo sciopero è stato convocato per entrambi i giorni e per tutto il personale scolastico da Cobas Scuola e Usb Pi, mentre Cub Sur, Sgb e Flc Cgil l’hanno convocato solo per il 7 maggio e ristretto agli istituti tecnici. Infine per il 6 maggio Cub Sur e Sgb hanno convocato uno sciopero più breve rivolto ai docenti delle scuole primarie e che riguarda solo l’astenersi dalle attività connesse alle prove Invalsi, inclusa la loro correzione.

Il motivo dello sciopero sono infatti le prove Invalsi e in generale i test standardizzati, ritenuti non rappresentativi del percorso degli allievi e il cui svolgimento è previsto per questo periodo, e proprio il 6 e il 7 maggio per la scuola primaria. Con lo sciopero inoltre i sindacati protestano contro la riforma degli istituti tecnici e professionali, che fra le altre cose riduce da 5 a 4 gli anni di studio e accorpa alcune materie scientifiche, riducendone le ore d’insegnamento, e contro le nuove linee guida per i licei: negli ultimi giorni se ne era parlato molto sui giornali per le modifiche dello studio dei Promessi s posi , il celebre romanzo di Alessandro Manzoni.

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