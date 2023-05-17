La riforma degli istituti tecnici dimezza la scienza
Mentre si parla da tempo di rafforzare le materie scientifiche, dal prossimo anno scolastico se ne studieranno meno
Quest’anno circa un’iscrizione su tre alle scuole superiori ha riguardato gli istituti tecnici. Le famiglie hanno scelto insieme ai loro figli sulla base di programmi scolastici che sono però velocemente cambiati, in seguito all’approvazione della riforma degli istituti tecnici. Tra le novità in vigore già dal prossimo anno scolastico, c’è un accorpamento delle materie scientifiche e di fatto una forte riduzione delle ore per il loro insegnamento. I docenti abilitati per insegnare una materia e non un’altra non sanno bene che cosa dovranno fare, i manuali per gli studenti sono da riscrivere entro pochi mesi e restano da chiarire moltissimi aspetti. Si parlava da anni di una riforma degli istituti tecnici, ma nessuno ha compreso questa improvvisa accelerazione. Ci occupiamo poi di quando pensammo che fosse una buona idea mettere il piombo nella benzina.
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