Weekly Beasts

In Colombia vive l’unica popolazione di ippopotami selvatici fuori dall’Africa, discendente dai quattro individui importati nel paese dal narcotrafficante Pablo Escobar tra gli anni Settanta e Ottanta, proprio dall’Africa. Nel corso degli anni si sono riprodotti fino a superare i 170, diventando un problema per l’ecosistema e la popolazione locale: di recente il governo ha annunciato che ne abbatterà 80. Nella raccolta della settimana ne vediamo due nel parco Hacienda Napoles, l’ex tenuta di Pablo Escobar. Ci sono anche la megattera arenata da più di un mese nel mar Baltico, nel nord della Germania, in una chiatta utilizzata per un nuovo tentativo di salvataggio, la bocca di un cavallo durante un controllo veterinario e api in un’arnia a forma di Casa Bianca.