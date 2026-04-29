In Germania è stato arrestato un uomo kazako sospettato di essere una spia per la Russia

La polizia tedesca ha arrestato un uomo kazako che è sospettato di spionaggio in Germania per conto dei servizi segreti russi. Secondo la procura tedesca l’uomo, identificato solo come Sergei K., senza cognome come previsto dalle norme tedesche, avrebbe passato ai russi informazioni sull’assistenza militare tedesca all’Ucraina e sull’industria della difesa tedesca, inclusi dettagli su aziende che realizzano droni e robot.

Secondo la procura Sergei K., che ora è detenuto a Berlino, era in contatto con i servizi di intelligence russi almeno da maggio dello scorso anno. Tra le varie cose avrebbe passato loro fotografie di convogli militari su alcune autostrade, tra cui uno proveniente da uno stato membro della NATO, nonché informazioni su possibili obiettivi di sabotaggio in Germania. Si sarebbe offerto inoltre di reclutare altre persone per fare spionaggio.

Negli ultimi anni, dopo l’invasione russa dell’Ucraina, è già successo più volte che la polizia tedesca arrestasse persone accusandole di essere spie per la Russia. A maggio del 2024 un ex funzionario dell’esercito tedesco era stato condannato a oltre tre anni di carcere per lo stesso reato.