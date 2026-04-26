Tadej Pogacar ha vinto la Liegi-Bastogne-Liegi per il terzo anno di fila

Il ciclista sloveno Tadej Pogacar ha vinto la Liegi-Bastogne-Liegi, l’ultima classica monumento della prima parte della stagione ciclistica, staccando di oltre 40 secondi il francese Paul Seixas, considerato l’unico corridore in grado di giocarsela con lui. Pogacar è il miglior ciclista in attività e questa è la sua terza vittoria di fila alla Liegi-Bastogne-Liegi, e la quarta in totale. L’ultimo a riuscire a stare al passo con lui era stato proprio Seixas, ma Pogacar è riuscito a staccarlo abbondantemente sull’ultima salita, la Roche aux Faucons, dopo che già ci aveva provato in precedenza – senza riuscirci – sulla Côte de La Redoute.

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