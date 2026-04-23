Rocco Casalino, ex capo della comunicazione del Movimento 5 Stelle, si è candidato come consigliere di un comune pugliese

Rocco Casalino, che era stato portavoce di Giuseppe Conte quando era presidente del Consiglio e aveva gestito per anni la comunicazione del Movimento 5 Stelle, ha detto di essersi candidato come consigliere comunale a Ceglie Messapica, un paese di circa 19mila abitanti in provincia di Brindisi in cui ha vissuto per alcuni anni in passato. Le elezioni si terranno il 24 e 25 maggio. Si è candidato con una lista di centrosinistra, in cui sono presenti anche rappresentanti del Movimento 5 Stelle.

Nonostante la lunga militanza nel movimento, Casalino non si era mai candidato per un incarico politico. A novembre aveva lasciato i ruoli di rilievo nel Movimento 5 Stelle, e nel frattempo ha fondato La Sintesi, un giornale online che non ha riscosso grande successo, e ha continuato a fare apparizioni televisive.

Casalino divenne famoso nel 2000 per aver partecipato alla prima edizione italiana del Grande Fratello. Lavorando per il Movimento 5 Stelle si rese noto per uno stile comunicativo spregiudicato, che causò anche qualche imbarazzo. Negli ultimi tempi aveva criticato lo spostamento del partito verso un’area politica più progressista. Annunciando la sua candidatura ha detto che vuole partire dalla politica locale per contrastare la crescita delle destre, anche in vista delle elezioni politiche previste per il 2027.