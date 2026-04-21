Un 4 luglio col Post e Le Canzoni

Il Post sarà di nuovo a Peccioli, in Toscana, a luglio, per arricchire e completare il programma delle Canzoni, il festival di musica e non solo creato tre anni fa intorno alla newsletter con lo stesso nome che abbonati e abbonate del Post ricevono ogni sera.

Anche quest’anno le attenzioni e i consensi intorno ai concerti protagonisti di quel weekend – quest’anno di Daniele Silvestri e dei James – ci hanno suggerito di creare un programma di incontri anche su tutta la giornata di sabato 4 luglio, che inizierà con la rinomata rassegna stampa I giornali, spiegati bene di Francesco Costa e Luca Sofri, rispettivamente direttore e direttore editoriale del Post.

Torna anche Indagini Rock, il racconto di Stefano Nazzi dedicato alla musica, declinazione del suo podcast Indagini, che quest’anno sarà dedicato alla morte di Tupac Shakur, dopo Sid&Nancy dell’anno passato. E nel pomeriggio ci saranno ancora le storie di canzoni di Luca Sofri, in una nuova scelta e raccolta dopo gli apprezzati appuntamenti degli scorsi mesi in giro per l’Italia, e le selezioni del gruppo “Sanremo Eurovision” – Giulia Balducci, Matteo Bordone, Luca Misculin e Stefano Vizio -, autore e protagonista dell’ormai tradizionale serie di podcast intorno ai due spettacoli musicali in questione.

– Leggi anche: Le foto delle Canzoni 2025, a Peccioli

La giornata sarà però soprattutto incorniciata dai due concerti di Silvestri – venerdì sera – e dei James, lo stesso sabato sera, anche quest’anno offerti a prezzi molto contenuti e ulteriormente ridotti per abbonati e abbonate del Post. E che si terranno nell’affascinante spazio dell’Anfiteatro Fonte Mazzola, con la presenza di una cospicua parte della redazione del Post (che due anni fa fu coinvolta sul posto nella copertura notturna dell’attentato a Donald Trump). Le Canzoni, il cui manifesto è disegnato anche quest’anno da Alessandro Baronciani, è un festival ospitato dalla più ampia rassegna 11Lune organizzata su tutto il mese di luglio dalla Fondazione Peccioliper.

Chi è già venuto conosce l’accoglienza e la piacevolezza del weekend e del trovarsi tutti insieme: il consiglio è di organizzare per tempo il proprio soggiorno, perché la partecipazione cresce ogni anno. Come gli anni scorsi abbiamo lavorato con la Fondazione Peccioliper per mantenere molto accessibili i prezzi dei biglietti, che resteranno di 35 euro per ciascun concerto, e di 25 euro per abbonati e abbonate del Post (il codice sconto per l’acquisto a prezzo ridotto è nell’area personale, e si potrà usare esclusivamente sul portale Clappit). Chi possiede un biglietto per uno dei due concerti avrà accesso prioritario agli incontri di sabato, con posti gratuiti disponibili fino a esaurimento nello spazio della Galleria dei Giganti di Peccioli

I biglietti per Daniele Silvestri, venerdì 3 luglio:

– Su Clappit (dove usare il codice sconto)

– Su TicketOne

I biglietti per i James, sabato 4 luglio:

– Su Clappit (dove usare il codice sconto)

– Su TicketOne

Venerdì 3 luglio

Ore 21:30

Daniele Silvestri

Canzoni a sdraio

Sabato 4 luglio

Ore 10

I giornali, spiegati bene

La rassegna stampa del Post

con Luca Sofri e Francesco Costa

Ore 12

Indagini Rock

Il giorno in cui uccisero Tupac

con Stefano Nazzi

Ore 16:30

Volevo solo fare il deejay

con Luca Sofri

Ore 18:30

Canzoni bellissime e rotte per sempre

con Giulia Balducci, Matteo Bordone, Luca Misculin e Stefano Vizio

Ore 21:30

James

Il ritorno in Italia dopo 12 anni