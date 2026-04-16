L’Unione Europea ha annunciato un’app per verificare l’età degli utenti online

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha annunciato la creazione di un’app europea per verificare l’età degli utenti online. L’app servirà a soddisfare le regole previste dal Digital Services Act, il regolamento europeo sui servizi digitali, che tra le altre cose impone ai siti per adulti (come quelli pornografici e di scommesse) di impedire l’accesso ai minori.

Von der Leyen ha detto che l’app è pronta e che verrà rilasciata a breve al pubblico. Gli utenti la potranno scaricare da un app store e poi configurarla inserendo un documento di identità: a quel punto potrà essere usata per accedere ai servizi online che richiedono la verifica dell’età. Von der Leyen ha specificato che l’app non registrerà altre informazioni personali, e che non permetterà il tracciamento degli utenti, per mantenerne la privacy.

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