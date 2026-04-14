Il prezzo della benzina e del gasolio è cresciuto ancora

Nell’ultima settimana il prezzo medio della benzina e del gasolio ha continuato a crescere a causa della guerra in Medio Oriente e della chiusura dello stretto di Hormuz. Come si può osservare dal monitoraggio settimanale diffuso dal ministero dell’Ambiente, negli ultimi sette giorni la benzina è costata in media 1,783 euro al litro e il gasolio 2,153, con un aumento rispettivamente dell’1,1 per cento e del 2,9 per cento rispetto alla settimana precedente. Nella settimana prima della guerra la benzina costava 1,67 euro al litro e il gasolio 1,72.

I dati settimanali mostrati finora permettono di valutare in modo consolidato la tendenza dei prezzi dei carburanti, poiché eliminano le variazioni giornaliere talvolta temporanee e poco significative. Ma alla fine quello che si paga quando si fa rifornimento è il prezzo che si trova in un dato momento, per cui può essere utile consultare anche i prezzi medi giornalieri che mette a disposizione il ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Tutti i rincari registrati fino a qui sono avvenuti nonostante sia in vigore uno sconto sulle imposte sui carburanti di circa 25 centesimi al litro, di cui poco più di 4 sono sull’IVA e 20 sulle accise, le imposte di importo fisso sui carburanti. Lo sconto lo ha deciso il governo di Giorgia Meloni come misura di emergenza per tentare di compensare l’aumento di mercato del prezzo dei carburanti, ma non si sta rivelando molto efficace.

Tra benzina e gasolio il prezzo da tenere d’occhio è soprattutto quello del gasolio. Mentre la benzina serve quasi esclusivamente per la mobilità privata, il gasolio è il carburante che fa funzionare l’economia: serve per i macchinari agricoli nei campi, per diversi usi industriali, per alcuni tipi di riscaldamento, e soprattutto per i trasporti. Questo significa che se aumenta il prezzo del gasolio a cascata aumenta il prezzo del cibo, dei prodotti industriali, e più in generale di tutto ciò che deve essere trasportato da un posto a un altro per essere venduto.

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