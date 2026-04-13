Il tour estivo di Indagini Live

Il tour di Indagini Live – Un’altra Storia, le serate dal vivo di Stefano Nazzi per raccontare storie di cronaca nera e giudiziaria con gli apprezzati approcci del podcast Indagini, continuerà anche in estate, con nuove date dello spettacolo di questa primavera.

La prima delle date estive sarà il 24 giugno a Roma, e ci saranno poi serate a Perugia, Asti, Alghero e Marina di Pietrasanta. Gli spettacoli di Indagini Live sono organizzati da Show Bees in collaborazione con il Post e anche in questo caso sono state rinnovate le condizioni speciali dedicate alle persone abbonate.

A partire dalle 12 di lunedì 13 aprile, per 24 ore, solo abbonati e abbonate al Post possono acquistare i biglietti per le nuove serate estive di Indagini Live: le informazioni per accedere alla prevendita si trovano nell’area personale sul sito. Per tutti gli altri, la vendita inizierà alle 12 di martedì 14 aprile.

Per cercare i biglietti ancora disponibili delle date primaverili il link è questo.