Un’altra finale tra Sinner e Alcaraz, a Monte Carlo e per il primo posto

Alle 15 circa è iniziata la finale del torneo di tennis di Monte Carlo tra l’italiano Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz, di gran lunga i due tennisti più forti al mondo e ormai da anni protagonisti della rivalità più entusiasmante del tennis. Come sempre, è una partita molto attesa. La si può vedere in abbonamento su Sky Sport (e quindi anche sui servizi in streaming di Sky, cioè Sky Go e NOW), su Tennis TV, la piattaforma ufficiale del circuito professionistico maschile, e in chiaro su TV8.

È la prima volta che si affrontano in finale nel torneo di Monte Carlo, che si gioca sulla terra rossa e fa parte della categoria Masters 1000, la più importante dopo i quattro tornei del Grande Slam. Oltre alla vittoria del torneo c’è in palio il primo posto della classifica mondiale: al momento è primo Alcaraz, ma se Sinner dovesse vincere lo supererebbe.

A guardare la classifica mondiale dei tennisti il divario tra Alcaraz e Sinner e tutti gli altri è molto evidente anche a chi non conosce bene il funzionamento dei punteggi: con le vittorie accumulate in questo torneo hanno rispettivamente 13.240 e 13.050 punti; il terzo in classifica, il tedesco Alexander Zverev, ne ha meno della metà, 5.555 (la classifica si aggiorna formalmente nel lunedì successivo al torneo, ma il conteggio è già valido).

Sarà la 17esima partita tra Sinner e Alcaraz, l’ottava in finale. Alcaraz è in vantaggio nei loro scontri diretti: ha vinto 10 partite contro le 6 di Sinner, e 5 volte in finale contro le 3 di Sinner. Sulla terra rossa, dove Alcaraz generalmente è più forte, si sono affrontati quattro volte: Sinner ha vinto solo una volta, la prima in cui si sono affrontati, nella finale del torneo di Umago (Croazia) del 2022, quando erano entrambi molto giovani.

L’anno scorso Alcaraz vinse la partita sulla terra rossa più prestigiosa giocata contro Sinner: quella in finale al Roland Garros, uno dei tornei del Grande Slam, che fu la più lunga nella storia del torneo (5 ore e 29 minuti) e una delle più spettacolari, vinta da Alcaraz con una rimonta clamorosa e in una partita molto combattuta fino all’ultimo. Sinner invece ha vinto l’ultima partita che hanno giocato, lo scorso novembre alle ATP Finals, il torneo in cui si affrontano i migliori tennisti della stagione (si giocava sul cemento, la superficie su cui Sinner gioca meglio).

Sinner ha 24 anni ed è la prima volta che gioca la finale a Monte Carlo. Non ha mai vinto un torneo Masters 1000 sulla terra rossa: l’anno scorso giocò contro Alcaraz anche la finale del torneo di Roma, che è sempre un Masters 1000 ed è sempre sulla terra rossa, ma perse anche lì. Alcaraz ha 22 anni ed è il campione in carica di Monte Carlo: l’anno scorso in finale vinse contro un altro italiano, Lorenzo Musetti.