Le cose da sapere sui disagi nel trasporto ferroviario dall’11 al 13 aprile

Da sabato 11 a lunedì 13 aprile molti treni subiranno variazioni a causa di alcuni lavori di ammodernamento sulla linea tra Roma e Firenze, sia su quella dell’alta velocità che su quella normale. La circolazione sarà sospesa solo tra le due città (in entrambe le direzioni), ma questo avrà ripercussioni anche in molte altre parti d’Italia: molti treni sono già stati cancellati, altri invece impiegheranno molto più tempo per completare il viaggio (fino a tre ore in più, secondo RFI, che gestisce l’infrastruttura ferroviaria). Altri ancora hanno subìto variazioni nell’orario di partenza. L’elenco completo dei treni coinvolti si trova sul sito di RFI a questo link.

I disagi riguarderanno soprattutto i treni dell’alta velocità di Trenitalia (Frecciarossa e Frecciargento) e Italo, ma anche treni Intercity e regionali. Ferrovie dello Stato dice che la circolazione tornerà gradualmente alla normalità da domenica pomeriggio, ma riprenderà a pieno regime solo da martedì 14.

Nelle ore in cui la linea tra Roma e Firenze sarà interrotta, i collegamenti di quel tratto saranno garantiti con una deviazione sulla costa tirrenica che attraverserà Civitavecchia, Grosseto e Pisa (che è la ragione dell’allungamento notevole dei tempi di percorrenza).

L’interruzione è dovuta all’installazione su quel tratto ferroviario del sistema ERTMS (European Rail Traffic Management System), il più avanzato sistema europeo di supervisione e controllo della marcia dei treni, che dovrebbe garantire una circolazione più regolare e sicura. L’installazione è finanziata con 147 milioni di euro, in parte provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il piano di riforme e investimenti finanziato con fondi europei. Il sistema ERTMS è già installato sul resto della linea ad alta velocità in Italia: il tratto tra Roma e Firenze è quello che manca.