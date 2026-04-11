Jannik Sinner è in finale al torneo di Monte Carlo per la prima volta

Il tennista italiano Jannik Sinner ha battuto il tedesco Alexander Zverev nella semifinale del torneo Masters 1000 di Monte Carlo, con il punteggio di 6-1, 6-4. Per Sinner è la prima finale in questo torneo: affronterà il vincitore dell’altra semifinale, in programma oggi pomeriggio tra il numero uno del mondo Carlos Alcaraz e il monegasco Valentin Vacherot.

La partita tra Sinner e Zverev è stata assai poco combattuta. Sinner ha vinto il primo set in 38 minuti, concedendo un solo game all’avversario. Nel secondo set invece Zverev ha lottato di più, soprattutto durante i suoi turni di battuta, in cui fino al 4-4 è riuscito a non concedere palle break a Sinner, cioè i punti che consentono a un giocatore di vincere il game in cui serve l’avversario. Ma poi, quando Zverev ha di nuovo servito sul 5-4, Sinner ha alzato il livello e ha giocato un rovescio lungolinea che lo ha fatto andare sul 15-40, e dunque con due match point a disposizione. Gliene è bastato uno solo.

Sinner non ha mai vinto il torneo di Monte Carlo, che è la città in cui ha la residenza da anni. Nel 2024 venne eliminato in semifinale da Stefanos Tsitsipas, e nel 2025 non partecipò per via della squalifica di tre mesi dovuta al “caso Clostebol”. Quella di Monte Carlo sarà la sua quarta finale consecutiva in un torneo Masters 1000, i più importanti dopo quelli del Grande Slam: le altre le ha vinte tutte (Parigi, Indian Wells e Miami).

Se dovesse vincere a Monte Carlo o se Alcaraz dovesse perdere la semifinale contro Vacherot, Sinner sorpasserebbe di nuovo Alcaraz tornando a essere numero uno del ranking mondiale.