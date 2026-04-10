Silvio Baldini sarà l’allenatore ad interim dell’Italia maschile di calcio

Silvio Baldini, l’allenatore della Nazionale maschile di calcio Under 21 dell’Italia, sarà temporaneamente anche allenatore della Nazionale maggiore, rimasta senza dopo le dimissioni di Gennaro Gattuso, arrivate dopo aver perso ai rigori contro la Bosnia Erzegovina e aver mancato le qualificazioni ai Mondiali.

Insieme al resto dello staff dell’Under 21, Baldini allenerà l’Italia nelle sue due prossime partite amichevoli: quella del 3 giugno in trasferta contro il Lussemburgo, e quella dell’8 giugno contro la Grecia, sull’isola di Creta. Non si sa quali giocatori saranno convocati, ma secondo il Corriere dello Sport Baldini punterà sui suoi calciatori dell’Under 21 (sui quali, si dice spesso, il “sistema calcio” italiano punta poco).

Il nuovo allenatore dell’Italia sarà nominato probabilmente dopo il 22 giugno, quando il Consiglio Federale della FIGC (la federazione italiana di calcio) si riunirà per eleggere il nuovo presidente, dato che poco prima di Gattuso si era dimesso per lo stesso motivo anche l’ex presidente Gabriele Gravina, cioè la persona che l’aveva scelto.

Baldini ha 67 anni, è l’allenatore dell’Under 21 dallo scorso luglio e in passato aveva allenato squadre di Serie A e di categorie inferiori. In particolare – almeno nelle ultime stagioni – squadre di Serie C, con cui negli ultimi anni ha ottenuto due importanti promozioni: una nel 2023 con il Palermo e un’altra quest’anno con il Pescara. In Serie A Baldini ha invece allenato Empoli, Parma, Lecce e Catania. Con Baldini l’Under 21 ha finora giocato 8 partite, perdendone una e vincendo tutte le altre.

Tra le altre cose, Baldini è noto anche per le squalifiche ricevute per i suoi comportamenti in panchina: nel 2001 per bestemmie, nel 2008 perché diede un calcio all’allenatore della squadra avversaria.

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