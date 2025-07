Silvio Baldini è il nuovo allenatore della Nazionale italiana di calcio Under 21

Silvio Baldini è il nuovo commissario tecnico (e quindi nella pratica l’allenatore) della Nazionale maschile di calcio Under 21. Baldini sostituirà Carmine Nunziata, che allenava la squadra dal 2023 e il cui contratto, scaduto il 30 giugno 2025, non era stato rinnovato dalla FIGC (la Federazione Italiana Giuoco Calcio) dopo l’eliminazione dell’Italia dagli Europei Under 21 ai quarti di finale. Nunziata è stato nominato nuovo allenatore della Nazionale Under 20, che aveva già allenato in passato.

Baldini ha 66 anni e in passato ha allenato sia squadre in Serie A che squadre di categorie inferiori. In particolare – almeno nelle ultime stagioni – squadre di Serie C, con cui negli ultimi anni ha ottenuto due importanti promozioni: una nel 2023 con il Palermo e un’altra quest’anno con il Pescara. In Serie A Baldini ha invece allenato Empoli, Parma, Lecce e Catania.

Tra le altre cose è noto per le squalifiche ricevute per i suoi comportamenti in panchina: nel 2001 per bestemmie, nel 2008 perché diede un calcio all’allenatore della squadra avversaria.