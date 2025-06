Il Pescara è stato promosso in Serie B

La squadra di calcio maschile del Pescara è stata promossa in Serie B: sabato sera ha battuto la Ternana ai rigori nella finale di ritorno dei playoff della Serie C, la terza e ultima categoria maschile del calcio professionistico in Italia. Il portiere del Pescara, Alessandro Plizzari, ha parato tre rigori nonostante si fosse infortunato alla caviglia. La squadra era in Serie C dal 2021. In passato aveva giocato qualche stagione anche in Serie A, l’ultima nel 2016/2017.

Altre tre squadre erano già state promosse in Serie B prima dei playoff: Avellino, Padova e Virtus Entella.

