Da dove si comincia a fare un podcast?

Giovedì 14 maggio inizia la terza edizione delle “Dieci lezioni sui podcast”, dieci incontri online per condividere le cose che il Post ha imparato in questi anni facendo podcast – monografici, quotidiani, di attualità e approfondimento – con chiunque sia interessato, per lavoro o per curiosità, a conoscere o capire meglio come si passa dall’idea alla pubblicazione di un podcast, e tutto quello che ci sta in mezzo.

Quest’anno il ciclo inizierà con un prologo tenuto da Andrea De Cesco, per raccontare lo stato attuale dei podcast in Italia e fuori e per capire cosa è cambiato e cosa sta cambiando, a cui seguiranno dieci incontri per parlare sia degli aspetti più creativi, sia di quelli più tecnici della produzione dei podcast. Ci saranno Matteo Caccia e Jonathan Zenti a raccontare come si prepara e si scrive un testo che funziona a voce, come si sta davanti a un microfono e perché queste cose contano più di quanto sembri; Gianluca Gazzoli a parlare di come funziona e cosa significa fare un podcast video-first; Eugenio Cau, Nicola Ghittoni, Stefano Nazzi a spiegare le scelte e i criteri per fare un’intervista, preparare una rassegna stampa o parlare di cronaca nera. E ci saranno anche producer e tecnici del suono come Stefano Tumiati, Ester Memeo, Valentina Lovato e Luca Micheli a spiegare come si lavora alla sonorizzazione, al montaggio e alla produzione, e i diversi modelli di business che esistono attorno ai podcast.

Gli incontri si svolgeranno online ogni martedì e giovedì, dalle 19 alle 20:30, e si potranno seguire in diretta, oppure vedere registrati nei giorni successivi fino al 31 ottobre 2026. Le “Dieci lezioni sui podcast” sono offerte alle persone abbonate al Post (a cui basta accedere col proprio account prima di acquistarle per ricevere lo sconto) al prezzo di 240 euro, e di 290 euro per chi non lo è. Le iscrizioni saranno aperte fino a mercoledì 13 maggio. Qui puoi iscriverti, oppure iscrivere una persona a cui vuoi regalare gli incontri.

Questo è il programma.

Giovedì 14 maggio

I podcast, oggi

Come sono nati e come sono cambiati, in Italia e fuori

con Andrea De Cesco

Martedì 19 maggio

Leggere ad alta voce

Come si parla davanti a un microfono e perché conta

con Matteo Caccia

Giovedì 21 maggio

Scrivere per farsi ascoltare

Come si costruisce un testo che funzioni a voce

con Jonathan Zenti

Martedì 26 maggio

Raccontare le notizie

Scegliere cosa raccontare e come, ogni giorno

con Nicola Ghittoni

Giovedì 28 maggio

Come i podcast sono diventati video

E cosa vuol dire fare un podcast video-first

con Gianluca Gazzoli

Giovedì 4 giugno

Tra podcast e business

Cosa funziona, dalla comunicazione aziendale al personal branding

con Ester Memeo

Martedì 9 giugno

La fase di editing audio

Creare una traccia, tagliarla, montarla

con Stefano Tumiati

Giovedì 11 giugno

Un podcast di interviste

Organizzare un’intervista a settimana per raccontare il mondo

con Eugenio Cau

Martedì 16 giugno

Costruire una narrazione crime

Leggere in modo diverso le notizie per raccontarle

con Stefano Nazzi

Giovedì 18 giugno

Raccontare con il suono

Il sound design come elemento narrativo

con Luca Micheli

Martedì 23 giugno

Mettere insieme tutto, dall’idea alla pubblicazione

Come funziona la produzione dei podcast del Post

con Valentina Lovato

Iscriviti alle “Dieci lezioni sui podcast”. E se ti servono altre informazioni leggi le FAQ o scrivici a scuola@ilpost.it.