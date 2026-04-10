Da dove si comincia a fare un podcast?
Ne parliamo a maggio nelle "Dieci lezioni sui podcast": dieci incontri online con chi, dentro e fuori dal Post, i podcast li scrive, li produce e li registra
Giovedì 14 maggio inizia la terza edizione delle “Dieci lezioni sui podcast”, dieci incontri online per condividere le cose che il Post ha imparato in questi anni facendo podcast – monografici, quotidiani, di attualità e approfondimento – con chiunque sia interessato, per lavoro o per curiosità, a conoscere o capire meglio come si passa dall’idea alla pubblicazione di un podcast, e tutto quello che ci sta in mezzo.
Quest’anno il ciclo inizierà con un prologo tenuto da Andrea De Cesco, per raccontare lo stato attuale dei podcast in Italia e fuori e per capire cosa è cambiato e cosa sta cambiando, a cui seguiranno dieci incontri per parlare sia degli aspetti più creativi, sia di quelli più tecnici della produzione dei podcast. Ci saranno Matteo Caccia e Jonathan Zenti a raccontare come si prepara e si scrive un testo che funziona a voce, come si sta davanti a un microfono e perché queste cose contano più di quanto sembri; Gianluca Gazzoli a parlare di come funziona e cosa significa fare un podcast video-first; Eugenio Cau, Nicola Ghittoni, Stefano Nazzi a spiegare le scelte e i criteri per fare un’intervista, preparare una rassegna stampa o parlare di cronaca nera. E ci saranno anche producer e tecnici del suono come Stefano Tumiati, Ester Memeo, Valentina Lovato e Luca Micheli a spiegare come si lavora alla sonorizzazione, al montaggio e alla produzione, e i diversi modelli di business che esistono attorno ai podcast.
Gli incontri si svolgeranno online ogni martedì e giovedì, dalle 19 alle 20:30, e si potranno seguire in diretta, oppure vedere registrati nei giorni successivi fino al 31 ottobre 2026. Le “Dieci lezioni sui podcast” sono offerte alle persone abbonate al Post (a cui basta accedere col proprio account prima di acquistarle per ricevere lo sconto) al prezzo di 240 euro, e di 290 euro per chi non lo è. Le iscrizioni saranno aperte fino a mercoledì 13 maggio. Qui puoi iscriverti, oppure iscrivere una persona a cui vuoi regalare gli incontri.
Questo è il programma.
Giovedì 14 maggio
I podcast, oggi
Come sono nati e come sono cambiati, in Italia e fuori
con Andrea De Cesco
Martedì 19 maggio
Leggere ad alta voce
Come si parla davanti a un microfono e perché conta
con Matteo Caccia
Giovedì 21 maggio
Scrivere per farsi ascoltare
Come si costruisce un testo che funzioni a voce
con Jonathan Zenti
Martedì 26 maggio
Raccontare le notizie
Scegliere cosa raccontare e come, ogni giorno
con Nicola Ghittoni
Giovedì 28 maggio
Come i podcast sono diventati video
E cosa vuol dire fare un podcast video-first
con Gianluca Gazzoli
Giovedì 4 giugno
Tra podcast e business
Cosa funziona, dalla comunicazione aziendale al personal branding
con Ester Memeo
Martedì 9 giugno
La fase di editing audio
Creare una traccia, tagliarla, montarla
con Stefano Tumiati
Giovedì 11 giugno
Un podcast di interviste
Organizzare un’intervista a settimana per raccontare il mondo
con Eugenio Cau
Martedì 16 giugno
Costruire una narrazione crime
Leggere in modo diverso le notizie per raccontarle
con Stefano Nazzi
Giovedì 18 giugno
Raccontare con il suono
Il sound design come elemento narrativo
con Luca Micheli
Martedì 23 giugno
Mettere insieme tutto, dall’idea alla pubblicazione
Come funziona la produzione dei podcast del Post
con Valentina Lovato
Iscriviti alle “Dieci lezioni sui podcast”. E se ti servono altre informazioni leggi le FAQ o scrivici a scuola@ilpost.it.