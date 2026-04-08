Alla fine i cittadini tedeschi tra i 17 e i 45 anni non dovranno avere un permesso militare per fare lunghi viaggi all’estero

Il ministro degli Esteri tedesco, Boris Pistorius, ha detto che gli uomini tedeschi tra i 17 e i 45 anni non avranno più bisogno di un’autorizzazione dell’ufficio federale responsabile del reclutamento prima di partire per viaggi superiori ai tre mesi al di fuori della Germania. L’obbligo di un permesso militare per i lunghi viaggi era stato introdotto con una discussa legge entrata in vigore il primo gennaio del 2026, ma si era cominciato a parlarne solo negli ultimi giorni dopo la segnalazione del quotidiano tedesco Frankfurter Rundschau.

L’obbligo ora sospeso faceva parte di una nuova legge tedesca per potenziare il servizio militare, renderlo più invitante e aumentare il numero di militari nell’esercito dagli attuali 180mila a circa 260mila. Da gennaio tutti i maschi tedeschi nati nel 2008 (quelli che quest’anno compiono 18 anni) devono obbligatoriamente registrarsi presso il governo, sottoporsi a una visita medica e compilare un questionario online in cui inserire informazioni varie, compresa la disponibilità ad arruolarsi. Chi vuole, poi, si può arruolare per un servizio militare volontario di almeno sei mesi. Anche le donne possono arruolarsi su base volontaria dal 2001, ma non sono sottoposte ai nuovi obblighi.

In realtà la necessità di un’autorizzazione per i viaggi lunghi esisteva anche prima dell’entrata in vigore della legge, ma si applicava solo in caso di minaccia militare o di attacchi diretti da parte di altri paesi. Mercoledì Pistorius ha detto che in settimana la sospensione dell’obbligo per i viaggi verrà formalizzata; ha poi chiarito che, finché il servizio militare sarà volontario, permessi di questo tipo non saranno necessari.

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