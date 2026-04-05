I tedeschi tra i 17 e i 45 anni hanno bisogno di un permesso militare per lunghi viaggi all’estero

Dal primo gennaio del 2026 in Germania è entrata in vigore una nuova legge che potenzia il servizio militare volontario e aumenta il numero di militari nell’esercito. La legge ha introdotto anche l’obbligo per i cittadini tedeschi tra i 17 e i 45 anni di ottenere un’autorizzazione dall’ufficio federale responsabile del reclutamento prima di partire per viaggi superiori ai tre mesi al di fuori della Germania. L’obbligo è in vigore da quando è in vigore la legge, ma se ne sta discutendo ora perché l’ha segnalato il quotidiano tedesco Frankfurter Rundschau.

Un portavoce del ministero tedesco della Difesa ha detto all’agenzia di stampa Dpa che il governo ha intenzione di approvare un’altra legge per fare in modo che questo permesso si consideri automaticamente concesso finché il servizio militare resta volontario, come è ora. Fino all’emanazione della nuova legge, tuttavia, le autorizzazioni restano obbligatorie, anche se il portavoce ha detto che dovrebbero essere rilasciate automaticamente. Non è chiaro, comunque, se sono previste conseguenze in caso di violazioni.

L’obbligo di autorizzazione esisteva anche prima della nuova legge sul servizio militare, ma si applicava solo in casi di minaccia militare o attacchi diretti da parte di altri Stati. La riforma invece l’ha resa una misura permanente.