Tre persone sono state uccise in un attacco russo su Odessa

Nella notte tra domenica e lunedì una donna di 30 anni, sua figlia di due anni e un’altra donna sono state uccise in un attacco russo eseguito con droni sulla città di Odessa, nel sudovest dell’Ucraina. Il governatore della regione, Oleh Kiper, ha detto che nell’attacco sono rimaste ferite 16 persone e sono state danneggiate diverse infrastrutture energetiche, abitazioni e un asilo. La società energetica DTEK ha detto che circa 16.700 famiglie sono rimaste senza elettricità in diversi quartieri della città, e che ci vorrà molto tempo per riparare i danni.

Negli scorsi giorni i bombardamenti russi si sono intensificati, in quella che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito una «escalation di Pasqua». Nel frattempo i colloqui di pace tra Ucraina e Russia mediati dagli Stati Uniti sono stati sospesi a causa della guerra in Medio Oriente. Odessa è un importante centro logistico per le esportazioni, soprattutto di grano, dal momento che ospita il più grande porto del paese.