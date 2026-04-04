Un bombardamento russo ha ucciso cinque persone in un mercato della città ucraina di Nikopol

Un bombardamento russo eseguito con un drone su un mercato della città di Nikopol, nel sud dell’Ucraina, ha ucciso cinque persone e ne ha ferite 21. L’attacco è avvenuto sabato mattina alle 9:50, dopo una notte in cui secondo il governo ucraino la Russia ha lanciato un totale di 286 droni sul paese, 260 dei quali sono stati intercettati. Un altro che è arrivato a terra ha ferito cinque persone a Kharkiv, vicino al confine con la Russia.

Venerdì diversi attacchi avevano ucciso un totale di 15 civili in Ucraina, in quella che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito una «escalation di Pasqua». Da settimane i bombardamenti russi contro obiettivi civili in Ucraina, anche in pieno giorno, si sono intensificati, mentre sono bloccate le trattative per la fine della guerra mediate dagli Stati Uniti.