La Russia ha confermato che i colloqui di pace per la fine della guerra in Ucraina sono stati sospesi per la guerra in Medio Oriente

Il portavoce del presidente russo Dmitrij Peskov ha detto che i colloqui di pace mediati dagli Stati Uniti per la fine della guerra in Ucraina sono stati sospesi a causa della guerra in Medio Oriente. Peskov ha aggiunto che la Russia spera di poter riprendere i negoziati non appena gli Stati Uniti potranno «porre più attenzione» alla questione. La notizia della sospensione dei colloqui era già stata data dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky nei primi giorni della guerra, lo scorso 5 marzo.

Quest’anno Russia e Ucraina hanno tenuto alcuni colloqui di pace con la mediazione degli Stati Uniti: ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, e a Ginevra, in Svizzera. Finora non hanno prodotto risultati, soprattutto a causa delle richieste massimaliste della Russia, che pretende dall’Ucraina anche la cessione dei territori che l’esercito russo non controlla. L’Ucraina si è sempre opposta, e chiede soprattutto di ricevere garanzie di sostegno dai suoi alleati in caso di attacchi russi futuri.

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