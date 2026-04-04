Weekly Beasts

La megattera bloccata nel mar Baltico di cui avevamo scritto la scorsa settimana non è riuscita a raggiungere il mare aperto. Nonostante il percorso scavato dai soccorritori sul fondale del mare per liberarla, è rimasta nuovamente bloccata e ora si trova in acque poco profonde al largo dell’isola di Poel, come si vede in una fotografia diffusa dall’ufficio stampa di Greenpeace. I soccorritori hanno constatato che, considerando le sue cattive condizioni di salute e il livello dell’acqua che è destinato a scendere, le sue speranze di sopravvivenza si sono esaurite e non faranno ulteriori operazioni di salvataggio. Tra gli altri animali presenti nella raccolta di questa settimana trovate un parrocchetto dal collare con una spiga di grano nel becco, due lontre nane e uno scoiattolo vicino a una distesa di petali di jacaranda.