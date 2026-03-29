Una megattera in difficoltà da giorni nel mar Baltico in Germania si è arenata di nuovo

Una megattera che nei giorni scorsi si era arenata vicino alla costa tedesca sul mare del Nord ed era poi stata liberata si è arenata altre due volte, sabato e domenica. La sua presenza aveva allertato le autorità locali, che l’avevano liberata scavando un canale nel fondale marino davanti alla località balneare di Timmendorfer Strand, che le aveva permesso di raggiungere almeno temporaneamente una zona di acque più profonde.

La megattera rimane in cattive condizioni di salute e molto debole, anche perché il mar Baltico non ha la concentrazione di sale e il tipo di cibo che servono alle megattere per sopravvivere, e si è arenata in due momenti anche sabato e domenica. Gli esperti che la stanno monitorando dicono che il suo respiro si è molto rallentato ed è meno reattiva agli stimoli esterni. Ora è stato vietato alle barche di avvicinarsi alla megattera, nella speranza che riprenda le forze, ma anche se riuscisse a ritornare in acque profonde dovrebbe nuotare per oltre 400 chilometri per uscire dal mar Baltico.

Le megattere (Megaptera novaeangliae) sono cetacei che vivono negli oceani di tutto il mondo, ma generalmente non frequentano il mar Baltico. Si pensa che la megattera in questione sia un giovane maschio, lunga circa 10 metri e pesante quasi 12 tonnellate.

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