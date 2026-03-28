Weekly Beasts

Lunedì a Timmendorfer Strand, una località balneare tedesca sul mar Baltico, si è spiaggiata una megattera di dieci metri. Nel corso della settimana ci sono stati diversi tentativi per liberarla, come si vede in una delle fotografie a seguire, che mostra il biologo e attivista per i diritti degli animali Robert Marc Lehmann tentare di farla andare al largo mentre la megattera emette un getto d’acqua. Le squadre di soccorso sono infine riuscite a liberarla, ma i problemi per la megattera non sono ancora finiti, dato che è gravemente malata. Ci sono anche una volpe artica in Canada, un corvo che raccoglie pelo per il suo nido dal dorso di un cavallo e alcuni cani con le lavoratrici di un centro per la toelettatura, al riparo in un rifugio antiaereo a Ramat Gan, in Israele.