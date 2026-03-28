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Weekly Beasts

Una rana tra le felci, un leontocebo rosalia e un corvo che raccoglie il pelo dal dorso di un cavallo

Una rana tra le felci rosse nel santuario degli uccelli situato nella zona umida del delta del Kizilirmak, Samsun, Turchia (Veysel Altun/Anadolu via Getty Images)
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Una rana tra le felci rosse nel santuario degli uccelli situato nella zona umida del delta del Kizilirmak, Samsun, Turchia (Veysel Altun/Anadolu via Getty Images)

Lunedì a Timmendorfer Strand, una località balneare tedesca sul mar Baltico, si è spiaggiata una megattera di dieci metri. Nel corso della settimana ci sono stati diversi tentativi per liberarla, come si vede in una delle fotografie a seguire, che mostra il biologo e attivista per i diritti degli animali Robert Marc Lehmann tentare di farla andare al largo mentre la megattera emette un getto d’acqua. Le squadre di soccorso sono infine riuscite a liberarla, ma i problemi per la megattera non sono ancora finiti, dato che è gravemente malata. Ci sono anche una volpe artica in Canada, un corvo che raccoglie pelo per il suo nido dal dorso di un cavallo e alcuni cani con le lavoratrici di un centro per la toelettatura, al riparo in un rifugio antiaereo a Ramat Gan, in Israele.

Tag: animali-weekly beasts

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