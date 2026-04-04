Cosa sappiamo dei due aerei militari statunitensi abbattuti dall’Iran

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Venerdì l’Iran ha colpito e abbattuto due aerei militari statunitensi in Medio Oriente: è la prima volta che succede dall’inizio della guerra, a fine febbraio, e in generale è molto raro che gli aerei statunitensi vengano abbattuti dal fuoco nemico. L’ultima volta era successo nel 2003, durante la guerra in Iraq.

Gli abbattimenti di ieri sono un problema per gli Stati Uniti per almeno tre motivi. Il primo è che comportano la perdita di due mezzi costosissimi. Il secondo problema è che dimostrano come le capacità di combattimento e difesa dell’Iran non siano state del tutto annullate, come sostenuto ripetutamente dal presidente Donald Trump e da altri membri della sua amministrazione. Il terzo problema è che al momento c’è un militare statunitense a terra in Iran, che potrebbe essere catturato e preso come ostaggio dal regime.

Il primo aereo era un caccia F-15E abbattuto nel sud-ovest dell’Iran, non sappiamo esattamente dove. Aveva a bordo due persone, un pilota e un operatore dei sistemi d’arma, che sono riuscite a uscire dall’aereo in tempo atterrando in territorio iraniano. Gli Stati Uniti hanno avviato un’enorme operazione per trovarli e soccorrerli, con elicotteri e aerei che sorvolano la zona a bassa quota. Il pilota è stato recuperato venerdì sera e portato via in elicottero, mentre sono ancora in corso le ricerche per l’altro militare, di cui non abbiamo notizie.

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Anche l’Iran lo sta cercando. Il regime ha isolato una zona della regione di Kohgiluyeh e Boyer-Ahmad dove pensa sia precipitato, ha esortato la popolazione a partecipare alla ricerca e ha offerto una ricompensa a chi riuscisse a catturarlo vivo dell’equivalente di 52mila euro, una cifra altissima per l’Iran.

Il secondo aereo era un A-10 Thunderbolt II (anche noto come Warthog), con a bordo solo il pilota, che è riuscito a eiettarsi ed è stato soccorso dagli Stati Uniti. Sappiamo che l’aereo è stato colpito ed è caduto nel golfo Persico, fuori dallo spazio aereo iraniano, ma ci sono poche informazioni su come siano andate le cose. L’Iran ne ha rivendicato l’abbattimento.

Secondo vari funzionari statunitensi, rimasti anonimi e citati da vari media, l’A-10 sarebbe stato abbattuto mentre partecipava alle operazioni di ricerca per i militari a bordo del jet F-15E. Il New York Times ha scritto che è stato colpito vicino allo stretto di Hormuz più o meno allo stesso orario dell’F-15E.

Entrambi gli aerei erano modelli abbastanza datati: l’A-10 è entrato in servizio negli anni Settanta, l’F-15E negli Ottanta e dal 2021 ne esiste una versione aggiornata, l’F-15EX.

L’F-15E è un cacciabombardiere: significa che può essere usato sia per sganciare bombe sia per abbattere obiettivi in aria, principalmente altri aerei ma anche missili. È uno degli aerei più usati dall’aviazione statunitense. L’A-10 invece è pensato per offrire assistenza contro obiettivi di terra: il suo armamento principale è un cannone, e offre una maggiore protezione al pilota in caso di attacco.

Non si sa con certezza come siano stati abbattuti. È possibile che sia stato usato un missile terra-aria, ma secondo due esperti sentiti da Associated Press potrebbe essere stato usato anche un lanciarazzi a spalla, un’arma molto più piccola ed economica, manovrata da una sola persona, ma comunque pericolosa e difficile da rilevare per i sistemi di difesa. Gli aerei statunitensi sarebbero più esposti a questo tipo di armi anche perché compiono missioni a bassa quota.

Non sono i primi aerei abbattuti durante la guerra: tre F-15E statunitensi erano stati abbattuti il 6 marzo dall’antiaerea del Kuwait, in un caso di “fuoco amico”. Tutti e sei i militari a bordo erano stati soccorsi. L’ultimo velivolo militare statunitense abbattuto da una forza nemica era stato un elicottero MH-47 Chinook colpito da un lanciarazzi in Afghanistan nel 2005: morirono 16 persone.