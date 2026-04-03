Milano avrà un nuovo palazzo del ghiaccio, temporaneo

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La Federazione Italiana degli Sport del Ghiaccio (FISG) ha annunciato martedì il progetto per una struttura temporanea che, a Milano, ospiterà un palazzetto del ghiaccio da circa 4mila posti. La struttura si chiamerà Milan Ice Fiera Arena e sarà realizzata all’interno della Fiera di Rho, che si trova appena fuori Milano ma a cui è collegata con la metropolitana. La decisione di creare questa pista nasce dall’interesse che si è generato intorno all’hockey durante le Olimpiadi di Milano Cortina, e dal desiderio della FISG di avere a Milano un’arena per gli sport del ghiaccio.

La FISG parla di struttura temporanea pronta per ottobre e attiva «per circa tre anni, in attesa della realizzazione del palazzetto del ghiaccio definitivo attualmente allo studio». Sarà «una tendostruttura» con una superficie di oltre 5mila metri quadrati, con una pista ghiacciata di 60×26 metri. Non è chiaro, al momento, cosa sarà della struttura e della pista nei mesi più caldi.

Un’arena simile a Milano non c’è, visto che le sedi scelte per gli sport olimpici e paralimpici erano tutte solo temporaneamente dedicate al ghiaccio. La più nota, prima discussa e poi apprezzata, è stata l’Arena Santa Giulia, che ora ospiterà concerti e altri eventi simili, non legati al ghiaccio.

Secondo i piani della FISG nel palazzetto si faranno partite di hockey su ghiaccio, para hockey su ghiaccio, pattinaggio di figura e curling (che richiede una pista e un tipo di ghiaccio diversi e specifici), oltre a corsi di avviamento allo short track, eventi e spettacoli su ghiaccio. La pista sarà inoltre aperta al pattinaggio del pubblico.

La creazione di questa arena, finanziata interamente dalla FISG con un investimento di 5 milioni di euro, potrebbe inoltre facilitare la nascita di una squadra professionistica di hockey, che a Milano manca ormai da diversi anni. Durante la presentazione del palazzetto Andrea Gios, il presidente della FISG, ha detto che la squadra si chiamerà Hockey Club Milano e che oltre alla squadra maschile avrà quella femminile, quella di para hockey e un settore giovanile.

Già dalla stagione 2026-2027 la squadra dovrebbe partecipare alla ICE Hockey League, un’importante lega privata che include squadre di varie nazioni. Nelle prossime settimane la lega farà una votazione per decidere sull’ammissione della squadra di Milano. I tempi però sono molto stretti: qualora la proposta di Milano venisse accettata la dirigenza avrebbe pochi mesi per creare da zero una società e una squadra pronte a partecipare a un campionato molto competitivo.

Il palazzetto, che sarà formato da una pista di ghiaccio, un’area per il riscaldamento pre-attività sul ghiaccio e otto spogliatoi, dovrebbe essere pronto per ottobre.

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