Céline Dion ha annunciato le date dei primi concerti che farà dopo la diagnosi di “sindrome della persona rigida”
La cantante canadese Céline Dion ha annunciato le date dei concerti che tornerà a fare per la prima volta da quando aveva cancellato il suo tour del 2023 a causa di problemi di salute: saranno a Parigi, tra settembre e ottobre del 2026. Nello specifico, Dion ha detto che farà dieci concerti all’arena La Défense tra il 12 settembre e il 14 ottobre: è uno degli spazi utilizzati per le Olimpiadi e contiene fino a 40mila persone.
Dion soffre da tempo della “sindrome della persona rigida”, una rara malattia neurologica che causa rigidità muscolare e spasmi dolorosi soprattutto ai muscoli di testa, collo, torace e addome. Per questo motivo anche cantare le risulta molto difficile, e in questi anni si era vista in pubblico pochissime volte. Alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024 però aveva cantato “Hymne à l’amour” di Edith Piaf.
Dion ha annunciato i nuovi concerti in un video diffuso sui propri canali social, sia in inglese che in francese, in occasione del suo 58esimo compleanno: ha detto che per acquistare i biglietti sarà necessario registrarsi sul suo sito (c’è tempo per farlo fino al 2 aprile) e che le prevendite saranno disponibili dal 7 aprile.