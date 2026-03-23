Céline Dion tornerà a fare concerti a Parigi per la prima volta dopo il tour cancellato a causa dei problemi di salute

Prossimamente la cantante canadese Céline Dion tornerà a fare concerti a Parigi per la prima volta da quando aveva cancellato il suo tour del 2023 a causa di problemi di salute. Lo avevano lasciato intendere alcune indiscrezioni citate domenica sul quotidiano canadese La Presse e i cartelloni pubblicitari comparsi nelle stesse ore per le strade della città con i titoli di alcune delle sue canzoni più note, come “Pour que tu m’aimes encore” e “Power of Love” (in origine scritta e interpretata da Jennifer Rush): lunedì Variety lo ha confermato.

Dion ha 57 anni e da tempo soffre della “sindrome della persona rigida”, una rara malattia neurologica che causa rigidità muscolare e spasmi dolorosi soprattutto ai muscoli di testa, collo, torace e addome. Per questo motivo anche cantare le risulta molto difficile, e in questi anni si era vista in pubblico pochissime volte. Alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024 però aveva cantato “Hymne à l’amour” di Edith Piaf.

Non è ancora chiaro se Dion farà uno o più concerti, ma ci si aspetta che si esibirà all’arena della Défense, un palazzetto da 40mila posti dove hanno suonato e cantato Rolling Stone e Taylor Swift, tra gli altri. Secondo La Presse, farà due concerti alla settimana tra settembre e ottobre. Al momento i suoi rappresentanti non hanno commentato.