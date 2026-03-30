Dopo soli 44 giorni, l’eliminazione dalla Champions League e cinque partite di Premier League terminate con quattro sconfitte e un pareggio, il croato Igor Tudor non è più l’allenatore del Tottenham, squadra di calcio di Premier League (ma a rischio di retrocedere in Championship, la Serie B inglese). La decisione di esonerare Tudor era stata presa la settimana scorsa in seguito alla sconfitta per 3-0 contro il Nottingham Forest, ma la comunicazione è stata posticipata di qualche giorno per via della morte del padre di Tudor.

A sette partite dal termine della Premier League, il Tottenham è a un solo punto dalla zona retrocessione. La prossima partita sarà domenica 12 aprile contro il Sunderland.

Prima di allenare il Tottenham, che nel 2025 aveva vinto l’Europa League, Tudor aveva allenato la Juventus, squadra da cui era stato esonerato lo scorso ottobre dopo una serie di sconfitte e prestazioni negative. Non è ancora chiaro chi prenderà il suo posto al Tottenham: secondo fonti citate da BBC Sport il club starebbe provando a convincere Roberto De Zerbi, che a febbraio era stato a sua volta esonerato dall’Olympique Marsiglia ma che, a quanto si scrive, non sarebbe interessato ad arrivare prima dell’inizio della prossima stagione.

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